ВЦИОМ: 83% россиян знают о голосовании по поправкам к Конституции

О предстоящем всенародном голосовании по поправкам в Основной закон страны слышали 83% россиян.

Об этом свидетельствуют данные опубликованного в четверг, 5 марта, ВЦИОМом опроса общественного мнения.

Собственно показатель 83% относится к осведомленности россиян по состоянию на 3 марта, в то время как еще 12 февраля о голосовании знали лишь 78%.

Кроме того, результаты социологического исследования демонстрируют, что 67% опрошенных планируют идти на участки в день голосования, а 41 % выразили крайнюю уверенность в этом своем намерении.