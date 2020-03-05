Трамп заявил, что готов помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова помочь Ирану в борьбе с коронавирусом. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, за деятельность по борьбе с коронавирусом отвечает спецгруппа во главе с вице-президентом Майком Пенсом.

«Мы отлично справляемся, у нас замечательная группа», — сказал американский лидер.

Также он добавил, что в Соединенных Штатах «лучшие врачи в мире».

Президент отметил, что Вашингтон оказывают помощь в борьбе с коронавирусом «множеству других стран».

«Мы бы помогли Ирану, если бы они этого хотели. Они очень сильно пострадали», — резюмировал Трамп.

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