Украинский парламент опубликовал проект постановления об отставке премьера Гончарука

Верховная Рада Украины опубликовала проект постановления об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

«В соответствии с п.12 ч.1 ст.85 и ч.2 ст.115 Конституции Украины Верховная Рада постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в сообщении.

Инициаторами выступили 14 народных депутатов. Парламентский комитет уже рассмотрел проект постановления №3158 от 4 марта.

3 марта парламентская фракция «Слуга народа» проголосовала за удовлетворение заявления Гончарука об отставке с поста премьера и назначении на его место вице-премьера Дениса Шмыгаля.

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