США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена предлагает Израилю секретные разведданные, связанные с местонахождением лидеров палестинского движения ХАМАС, в обмен на отказ от полномасштабного вторжения в Рафах. Об этом сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена <...> предлагает Израилю ценную помощь, если он воздержится от нападения», – говорится в публикации.

Американские официальные лица также пообещали предоставить помощь в виде тысяч убежищ, чтобы Израиль мог построить палаточные городки, а также помочь в строительстве систем доставки еды, воды и лекарств.

Отмечается, что президент Байден и его помощники делали подобные предложения в течение последних нескольких недель в надежде убедить Израиль сократить масштабы операции на юге сектора Газа.

Накануне стало известно, что военный кабмин Израиля одобрил расширение операции в Рафахе. Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что нынешние действия Израиля не являются вторжением в Рафах или крупной наземной операцией.

Ранее ЮАР обратилась в Международный суд из-за действий Израиля в Рафахе.