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В ЦСКА объяснили, почему Акинфеев не сыграл с «Зенитом»

Тренер ЦСКА Федотов: Тороп хорошо отыграл в Кубке России, поэтому выпустили его

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» сыграл голкипер Владислав Тороп, а не Игорь Акинфеев. Его слова передает «Чемпионат.com».

«С Акинфеевым все в порядке. Владислав хорошо отыграл в Кубке, поэтому совместно решили выпустить Торопа», — заявил Федотов.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. 11-метровый штрафной удар был назначен после того, как Матео Кассьерра шипами наступил на ногу Илье Агапову в штрафной петербургского клуба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Сергея Семака 51 очко. ЦСКА поднялся на шестую позицию, в активе футболистов Владимира Федотова 42 балла.

Примечательно, что клубы встречались несколько дней назад — 2 мая ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая.

Ранее «Балтика» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ.

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