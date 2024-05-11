Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Калининградский губернатор Алиханов не собирался переходить в правительство

Предложение о переходе в правительство РФ стало для Алиханова неожиданным

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Предложение перейти в правительство России и возглавить Министерство промышленности и торговли стало для калининградского губернатора Антона Алиханова неожиданным. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.

«Это настолько было реактивно сделано, что представить сложно. Когда мы всем рассказывали, что губернатор не собирается никуда — это была правда на тот момент. Он никуда не собирался», — пояснил Лысков.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова новым министром промышленности и торговли.

Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков напомнил, что Алиханов ранее работал в Минпромторге и состоял в консультативном совете по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии. Также он охарактеризовал Алиханова как квалифицированного и сильного управленца.

11 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Количество и названия министерств нового правительства остаются без изменений. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума будет рассматривать кандидатуры на должности федеральных министров и вице-премьеров в течение двух дней.

О том, кто войдет в новый состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что выборы глав трех регионов могут пройти в сентябре.

Все новости на тему:
Новый состав кабмина
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами