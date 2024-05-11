Калининградский губернатор Алиханов не собирался переходить в правительство

Предложение перейти в правительство России и возглавить Министерство промышленности и торговли стало для калининградского губернатора Антона Алиханова неожиданным. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.

«Это настолько было реактивно сделано, что представить сложно. Когда мы всем рассказывали, что губернатор не собирается никуда — это была правда на тот момент. Он никуда не собирался», — пояснил Лысков.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова новым министром промышленности и торговли.

Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков напомнил, что Алиханов ранее работал в Минпромторге и состоял в консультативном совете по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии. Также он охарактеризовал Алиханова как квалифицированного и сильного управленца.

11 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Количество и названия министерств нового правительства остаются без изменений. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума будет рассматривать кандидатуры на должности федеральных министров и вице-премьеров в течение двух дней.

О том, кто войдет в новый состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что выборы глав трех регионов могут пройти в сентябре.