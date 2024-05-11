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«Зенит» показал худший результат с 2005 года по поражениям за сезон РПЛ

«Зенит» повторил худший результат с 2005 года по поражениям в РПЛ

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Михаил Киреев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА потерпел седьмое поражение в текущем сезоне, что стало худшим результатом для команды с сезона 2005 года, когда также было семь поражений.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее петербургский клуб уступил «Рубину» (0:2), «Динамо» (0:1) и сыграл вничью с «Факелом» (1:1). Одно очко в четырех матчах при одном забитом голе — это худший отрезок в четыре матча у «Зенита» при Сергее Семаке по обоим показателям.

«Зенит» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Сергея Семака 51 очко. ЦСКА поднялся на шестую позицию, в активе футболистов Владимира Федотова 42 балла.

Ранее в ЦСКА объяснили, почему Игорь Акинфеев не сыграл с «Зенитом».

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