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Спикер Минобороны Украины рассказал об окончании «спокойной жизни» накануне мобилизации

Лазуткин: спокойной жизни части граждан Украины приходит конец

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вступающий на Украине в силу закон о мобилизации покончит со спокойной жизнью, которой жила часть граждан страны. Такое мнение выразил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает издание «Страна.ua».

Лазуткин напомнил, что закон о мобилизации населения Украины вступит в силу 18 мая.

«Та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью — очевидно, что этому уже приходит конец», — написал он.

Лазуткин отметил «поразительное отличие, которое бросалось каждый раз в глаза, когда возвращаешься из Донбасса в Киев или Львов».

«Возможно, это было бы нормально, если бы у нас был слабый враг, однако в этом случае нужно мобилизоваться всей стране», — высказал свое мнение спикер Минобороны Украины.

10 мая в Польше высказались об отправке украинцев призывного возраста на родину силой. Посол Польши на Украине Ярослав Гузы заявил, что украинских мужчин призывного возраста не будут силой возвращать на родину — при этом отметив, что в польском правительстве существуют «разные мнения по этому поводу».

Ранее в ВСУ призвали украинцев преодолеть панику на фоне мобилизации.

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