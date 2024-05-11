Россиянам рассказали, как избежать дачного инфаркта

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует исключить тяжелую работу в огороде и любые нагрузки головой вниз. Об этом RT рассказал директор научно-практического центра дистанционной медицины СамГМУ, кардиолог Андрей Гаранин.

Весенние работы в огороде опасны из-за долгого зимнего перерыва в физической активности. При этом нагрузка на сердце при работе лопатой выше, чем при занятиях силовыми видами спорта или быстром беге. Две-три минуты такой активности могут привести к критическому учащению пульса.

Чтобы избежать «дачного инфаркта», рекомендуется приступать к работе через полтора-два часа после приема пищи и лекарств и только при нормальных показателях артериального давления. Усталость и одышка — повод отдохнуть, добавил врач. Также не стоит употреблять алкоголь: безопасных доз не существует.

Людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет, повышенный уровень холестерина, либо был инсульт или инфаркт, следует исключить тяжелые работы и нагрузку с наклоном вниз головой.

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