Врач рассказала, какое дыхание вредит легким

Неглубокое дыхание, курение, малоподвижный образ жизни и сутулость могут уменьшить объем легких. Об этом «Нижегородской Правде» рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

«Это может показаться странным, но многие из нас дышат неправильно: неглубокое дыхание, совершаемое только за счет движения грудной клетки, не позволяет использовать легкие в полном объеме. Это уменьшает их емкость. Для хорошей же работы легких необходимо делать глубокие вдохи, задействуя в дыхании не только грудь, но и живот», — рассказала Савицкая.

Доктор рекомендовала посоветоваться со своим врачом, чтобы подобрать подходящую систему дыхательной гимнастики. Также уменьшению объема легких способствует сутулость, добавила Савицкая.

Для здоровья легких нужно отказаться от курения, промышленных освежителей воздуха (лучше заменить их эфирными маслами), поддерживать здоровый вес, увлажнять воздух дома (до влажности 50-60%) и заниматься спортом.

«Бег трусцой, плавание, езда на велосипеде или же 30 – 60 минут ходьбы пешком в день сделают более выносливыми не только дыхательную систему, но и весь организм. Хорошей тренировкой считается такая, при которой дыхание учащается до 40 – 60 вдохов в минуту, то есть дыхательных движений совершается в 3 – 4 раза чаще, чем в покое», — объяснила врач.

Также следует избегать вирусных заболеваний и лечить простуды: даже насморк может навредить легким без лечения.

«Не слушайте антимасочников: маски действительно помогают защититься от респираторных инфекций», — подчеркнула врач.

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