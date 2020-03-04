Сенатор от штата Вермонт считает, что сможет обойти Трампа

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что станет кандидатом в президенты от Демократической партии и победит Трампа на президентских выборах в ноябре. Об этом сообщает ТАСС.

«Я абсолютно уверен в том, что добьюсь выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии. На выборах мы нанесем поражение Дональду Трампу, самому опасному президенту в истории страны», — сказал сенатор.

Сандерс отметил, что Демократическая партия должна сменить свою политику, если хочет добиться победы. Он призвал своих коллег расширить коалицию избирателей и нацелиться на молодежь и национальные меньшинства.

Основным соперников Сандерса является Джозеф Байден, который, как предполагается, одержал победу в 7 штатах. Сандерс же на первичных выборах завоевал только Вермонт и Колорадо.

Ранее стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в девяти штатах.