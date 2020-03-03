Джонсон после рождения ребенка планирует уйти в декрет
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует уйти в отпуск по уходу за ребенком, после того как его сын или дочь родится. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как стало известно, роды у 31-летней подруги Джонсона Керри Саймондс состоятся в начале лета.
«Почти наверняка да», — ответил Джонсон на вопрос журналистов об уходе в декретный отпуск.
По действующему британскому законодательству, у отцов есть право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сроком до двух недель.
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