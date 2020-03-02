Депутатам Госдумы рекомендовали отказаться от командировок из-за коронавируса

Вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что совет Госдумы попросил депутатов не ездить в страны, где обострилась ситуация с коронавирусом, передает mk.ru.

«Воздержаться до нормализации ситуации», — пояснил Мельников.

Он также добавил, что в Госдуме планировалась командировка в Южную Корею, но теперь, вероятно, она будет отложена.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились почти девяноста тысяч, погибли больше трех тысяч человек.

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