Путин и Макрон провели телефонный разговор о Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры государств обменялись мнениями о ситуации в Идлибе. Путин рассказал Макрону о предпринимаемых Россией мерах по борьбе с террористами. Также обсуждались вопросы гуманитарной помощи.

Российский глава подчеркнул, что сирийское урегулирование будет детально обсуждаться на предстоящей встрече с турецким президентом Тайипом Эрдоганом.

Ожидается, что встреча пройдет в Москве 5 или 6 марта.

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