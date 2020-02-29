Путин и Макрон провели телефонный разговор о Сирии
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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры государств обменялись мнениями о ситуации в Идлибе. Путин рассказал Макрону о предпринимаемых Россией мерах по борьбе с террористами. Также обсуждались вопросы гуманитарной помощи.
Российский глава подчеркнул, что сирийское урегулирование будет детально обсуждаться на предстоящей встрече с турецким президентом Тайипом Эрдоганом.
Ожидается, что встреча пройдет в Москве 5 или 6 марта.
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