Новым премьером Малайзии назначен Мухиддин Яссин

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Король Малайзии Абдулла, султан Паханга, назначил Мухиддина Яссина новым премьер-министром страны. Об этом сообщает агентство Bernama.

Яссин является лидером Объединенной партии сынов Малайзии. Во дворце монарха считают, что его назначение поможет разрешить политический кризис в стране.

Новый премьер принесет присягу королю в королевском дворце Истана Негара в 10.30 по местному времени (05.30 мск) 1 марта.

24 февраля 94-летний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад покинул свой пост.

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