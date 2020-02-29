Новым премьером Малайзии назначен Мухиддин Яссин
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Король Малайзии Абдулла, султан Паханга, назначил Мухиддина Яссина новым премьер-министром страны. Об этом сообщает агентство Bernama.
Яссин является лидером Объединенной партии сынов Малайзии. Во дворце монарха считают, что его назначение поможет разрешить политический кризис в стране.
Новый премьер принесет присягу королю в королевском дворце Истана Негара в 10.30 по местному времени (05.30 мск) 1 марта.
24 февраля 94-летний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад покинул свой пост.
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