Подготовлена поправка об упоминании бога в Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева заявила о готовности поправки в основной закон, предусматривающей упоминание бога в историческом контексте. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хабриевой, она вместе с сопредседателем группы, главой комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и группой специалистов долго обсуждали разные варианты внесения упоминания бога в Конституции и нашли возможность предложить вариант текста.

Она уточнила, что существуют дополнительная статья, касающееся правопреемства России.

«Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога», — сказала сопредседатель рабочей группы.

Хабриева отметила, что такая поправка имеет право на существование и она не задевает конституционную статью 28 «О свободе вероисповедания» и статью 14, в которой говорится, что Россия – светское государство.

Рабочая группа хочет предложить такое решение президенту РФ Владимир Путину, заключила она.

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