Путин исключил изменение в Конституции фундаментальных прав человека

Российский лидер Владимир Путин в рамках поправок в Конституцию исключил любые изменения фундаментальных прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию, главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

По его словам, всего в документе будет около 40 поправок

Клишас отметил, что задача рабочей группы состоит в том, чтобы определить, какие предложения получат наибольшую общественную поддержку, и исходя из этого работать над текстами поправок.

Политик подчеркнул, что позиция Путина насчет базовых прав и свобод очень твердая и сильная: они останутся нетронутыми.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект.

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