94-летний премьер Малайзии подал в отставку

94-летний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад принял решение оставить свой пост, соответствующие прошение он подал королю страны Абдулле II. Об этом сообщает издание Star со ссылкой на офис главы правительства.

Кроме того, Объединенная партия сынов земли Малайзии (Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PPBM), которую возглавляет Махатхир, покидает правительственную коалицию «Альянс надежды» (Pakatan Harapan).

Издание полагает, что после ухода Мохамада правительство впервые в истории страны может возглавить женщина, вице-премьер Ван Азиза Ван Исмаил.

Махатхир Мохамад занял пост премьер-министра от оппозиционной коалиции в 2018 году. С 1981 по 2003 года он возглавлял правительство от правящей партии.

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