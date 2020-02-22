МИД счел иск Украины в Гааге попыткой вернуть Крым

Российское министерство иностранных дел выпустило заявление после вынесенного накануне, 21 февраля, арбитражным трибуналом в Гааге решения по делу «Украина против РФ», говорится на сайте ведомства.

В министерстве назвали поданный Киевом иск «попыткой доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом». Также отмечается, что российская сторона удовлетворена, что суд учел главный аргументы страны в споре двух стран.

Ведомство выразило уверенность, что суд в полной мере учтет позицию страны и не удовлетворит требования Украины.

Арбитражное производство было инициировано украинской стороной в 2016 году. Киев обвинив Москву в «нарушении» Конвенции ООН по морскому праву» и потребовал подтвердить его права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, и обязать РФ выплатить компенсацию. В 2018 году украинские дипломаты также заявили, что российская сторона якобы нарушила права страны на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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