США обвиняют Россию в помощи кандидату в президенты Сандерсу

Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах 2020 года о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, о содействии России сенатору от штата Вермонт были извещены также действующий глава государства Дональд Трамп и конгресс США. При этом неизвестно, в какой форме Россия осуществляет помощь Сандерсу.

Сам политик в своем комментарии призвал президента России Владимира Путина «держаться подальше» от американских выборов.

Во время президентских выборов в США в 2016 году Россию также обвиняли в поддержке Сандерса с целью внести разлад в электорат демократов и обеспечить победу республиканского кандидата Дональда Трампа.

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