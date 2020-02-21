В Кремле пояснили слова Путина о том, что Россию и Украину хотят «растащить»

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимир Путина о том, что Россию и Украину хотят «растащить», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Пусков пояснил, что президент имел ввиду страны, которые не заинтересованы в восстановлении отношения между Москвой и Киевом.

«Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии. Я предпочел бы не называть эти страны конкретно», — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что считает, что существуют стороны, в чьих интересах — разделить Украину и Россию.

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