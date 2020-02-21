NYT: разведка США подготовила доклад о «помощи России» в переизбрании Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии могут использовать данные разведки о якобы намерении России вмешаться в президентские выборы в 2020 году, чтобы помочь ему с победой. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как рассказал источник издания, на закрытом брифинге разведки, который прошел 13 февраля, сотрудник аппарата директора национальной разведки Шелби Пирсон акцентировал внимание на «российско вмешательстве» в избирательный процесс США для переизбрания Трампа на должность президента.

В Республиканской партии к этим данным отнеслись с критикой, отметив, что Белый дом придерживается жесткой политики в отношении России, а также ставит целью укрепление европейской системы безопасности.

По мнению Трампа, демократы будут использовать эти данные во время предвыборной компании.

Также, как пишет издание, на следующий день американский лидер жестко переговорил с и. о. директора национальной разведки Джозефу Макгуайру, чьим помощником является Пирсон. В среду, 19 февраля, глава Белого дома сообщил о замене Макгуайра на действующего посла США в Германии Ричарда Гренелла.

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