Трамп намекнул на возможное помилование своего соратника Стоуна

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помилование его соратника Роджера Стоуна, получившего более трех лет заключения за ложные показания конгрессу и воспрепятствование правосудию, передает РИА «Новости».

«У Роджера отличный шанс для оправдания. Я бы хотел, чтобы Роджера оправдали», — сказал Трамп.

Американский президент добавил, что Стоун — умный и хороший человек, у которого прекрасная семья. Он также раскритиковал правосудие США, ФБР и «грязных полицейских».

Суд в Вашингтоне приговорил американского политтехнолога Роджера Стоуна почти к трем с половиной годам тюрьмы. Стоун был советником президента США Дональда Трампа во время его президентской гонки в 2016 году. Его обвиняли в том, что он давал ложные показания, пытался помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивал свидетеля.

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