Путин обсудил с Макроном и Меркель нейтрализацию террористической угрозы в САР

Президент России Владимир Путин обсудил нейтрализацию террористической угрозы в Сирии в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе телефонных переговоров российский лидер акцентировал внимание на необходимости соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии при нейтрализации террористической угрозы.

Отмечается, что на фоне обострения ситуации в Идлибе стороны уделили особое внимание урегулированию кризиса в Сирии.

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