Поклонская оценила стихотворением желание Шнурова заняться политикой
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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская посвятила стихотворение музыканту Сергею Шнурову. Текст стихотворения она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Все ваши лабутены и очки Собчак / Не рифмуются в законы — ну вообще никак!» — написала Поклонская.
Поводом для написания шуточного стихотворения послужило намерение музыканта заняться политикой.
Ранее Шнуров вступил в «Партию Роста» и допустил возможность своего участия в выборах в Государственную думу в 2021 году.
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