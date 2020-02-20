Поклонская оценила стихотворением желание Шнурова заняться политикой

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская посвятила стихотворение музыканту Сергею Шнурову. Текст стихотворения она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Все ваши лабутены и очки Собчак / Не рифмуются в законы — ну вообще никак!» — написала Поклонская.

Поводом для написания шуточного стихотворения послужило намерение музыканта заняться политикой.

Ранее Шнуров вступил в «Партию Роста» и допустил возможность своего участия в выборах в Государственную думу в 2021 году.

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