Кинувшую в Нетаньяху яблоко учительницу отстранили от работы

Учительницу, которая кинула яблоко в премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время предвыборного митинга, отстранена от работа. Об этом сообщает 13 канал телевидения Израиля.

Отмечается, что генеральный прокурор Израиля Авихая Мандельблита принял решение об отстранении преподавателя сроком на три месяца.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу 15 февраля на митинге в Нетании.

Министр образования Израиля Рафи Перец также прокомментировал инцидент и назвал такое поведение учителя неприемлемым.

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