Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды

В Государственной думе в последнем чтении был одобрен закон, который исключает административную ответственность за использование нацистской символики без пропаганды. Об этом сообщает РИА «Новости».

Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не было бы административного наказания за использования нацистской символики без пропаганды.

Поправки должны внести в ст. 20.3 Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП).

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