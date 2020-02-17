Украинского премьера обвинили в дезинформации Зеленского и народа
Украинский премьер Алексей Гончарук, говоря о снижении тарифов на отопление, пытался обмануть президента страны Владимира Зеленского и жителей страны. С таким заявлением выступил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, говорится на сайте фракции.
Медвечук напомнил январское высказывание Гончарука, который говорил об уменьшении тарифов на услуги теплоснабжения. Однако, как отметил политик, тарифы так и не были снижены. Ссылаясь на Госстат Украины, он добавил, что тарифы на ЖКХ в январе 2020 года выросли на 1,7%.
«Гончаруком и руководством «Нафтогаза» осуществляется политика последовательного дезинформирования президента», — добавил Медведчук.
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