Украинского премьера обвинили в дезинформации Зеленского и народа

Украинский премьер Алексей Гончарук, говоря о снижении тарифов на отопление, пытался обмануть президента страны Владимира Зеленского и жителей страны. С таким заявлением выступил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, говорится на сайте фракции.

Медвечук напомнил январское высказывание Гончарука, который говорил об уменьшении тарифов на услуги теплоснабжения. Однако, как отметил политик, тарифы так и не были снижены. Ссылаясь на Госстат Украины, он добавил, что тарифы на ЖКХ в январе 2020 года выросли на 1,7%.

«Гончаруком и руководством «Нафтогаза» осуществляется политика последовательного дезинформирования президента», — добавил Медведчук.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гончарук объяснил появление аудиозаписи с критикой Зеленского в сети

— Украинские премьер анонсировал сокращения госаппарата на 10%

— В Раде обвинили Гончарука во вранье о росте украинской экономики