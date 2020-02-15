В ГД прокомментировали желание Зеленского провести выборы в Крыму

В Госдуме прокомментировали предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским инициативу о проведении выборов на территории Крыма. Об этом сообщает RT.

Депутат от Крыма Руслан Бальбек указал на необходимость Зеленского в таком случае признать, что избирательные пункты «его государства находятся на российской территории».

Представитель Госдумы также напомнил о существовании протокольных правил как по оформлению документов подбору помещений для участков, так и по требованиям безопасности.

Бальбек подчеркнул, что при желании у Зеленского будет высокий шанс осуществить свою инициативу, однако его политическую волю могут не поддержать его сторонники и оппоненты.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму