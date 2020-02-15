Зеленский и Цукерберг сделали совместное фото на полях Мюнхенской конференции
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Президент Украины Владимир Зеленский и основатель Facebook Марк Цукерберг встретились на полях Мюнхенской конференции, где сделали совместное фото. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Instagram.
«Сближаем мир. Делаем это вместе!», — написал Зеленский под постом с фото. Соответствующая запись была сделана на украинском и английском языках.
Мюнхенская конференция будет длится с 14 по 16 февраля. На ней также присутствует глава МИД РФ Сергей Лавров.
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