Турецкая делегация приедет в Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация посетит Россию 17 февраля с целью обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Известно, что Чавушоглу об этом сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где также присутствует глава МИД РФ Сергей Лавров.

10 февраля Сирия обстреляла наблюдательный пост на севере Идлиба, в результате чего погибли пять турецких солдат. До этого 3 февраля в ходе обстрела погибли еще семеро военных и один гражданский специалист.

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