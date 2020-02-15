Макрон заявил, что Европа пострадала от антироссийских санкций после России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли Европе никакой пользы, передает РИА «Новости».

По его мнению, у ЕС и РФ возникли «замороженные» конфликты, в том числе в области кибербезопасности, а также образовалась система недоверия. Французский лидер отметил, что введенные против России санкции ничего не изменили.

«Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и для России — для результата, который не является слишком позитивным», — сказал Макрон.

При этом президент добавил, что не предлагает снять санкции против РФ.

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