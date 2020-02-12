Комитет Госдумы поддержал поправку о праве экс-президентов быть пожизненными сенаторами
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании поддержал ведение поправки в Конституцию об увеличении президентской квоты в Совете Федерации до 30 сенаторов и праве экс-президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного сенатора, передает РИА «Новости».
Авторами поправок стали депутаты Госдумы и члены Совфеда, которые входят в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Как уточнял глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, экс-президенты смогут при желании отказаться от этих полномочий.
Инициатива объясняется тем, что поскольку экс-главы государства имеют колоссальный опыт и знания в данной сфере, они могут быть полезны в рамках работы Совфеда.
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