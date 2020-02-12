Порошенко назвал переговоры «четверки» «самой ужасной ночью» в его жизни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров «нормандской четверки», которые состоялись в феврале 2015 года в Минске, стали «самой ужасной ночью» в его жизни. Слова политика процитировала его партии «Европейская солидарность».

По словам Порошенко, он прошел через «изнуряющий девятнадцатичасовой марафон» с президентом России Владимиром Путиным, который показался ему холодным, жестоким и враждебно настроенным к Украине.

«Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — написал бывший украинский лидер.

Он также считает, что достигнутые в Минске соглашения позволили украинскому государству выиграть время для модернизирования своей армии и усиления международной коалиции в поддержку Киева.

Ранее журналист Дмитрий Смирнов в Telegram-канале Пул #3 привел в пример заявление президента РФ Владимира Путина, сделанного после саммита «нормандской четверки» в белорусской столице.

«Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам удалось договориться о главном», — сказал пять лет назад российский лидер.

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