В Кремле выразили чрезвычайную обеспокоенность из-за ситуации в Идлибе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены в связи с «вольготным положением» террористов в Идлибе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, Кремль не скрывает своей обеспокоенности, ведь в Сирии уже достаточно длительное время находятся террористические группировки, который агрессивно себя ведут и нападают на российских военных и армию Сирии.

«Они достаточно вольготно себя чувствуют в Идлибской зоне», — отметил Песков.

Он напомнил, что в тексте сочинских соглашений ответственность за урегулирование ситуации лежит на Турции.

«Мы не даем никаких оценок мы констатируем текст подписанного документа», — резюмировал пресс-секретарь.

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