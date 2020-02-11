В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрея Руденко заявил, что апрельская встреча лидеров «нормандской четверки» находится под угрозой из-за действий Киева. Об этом сообщают РИА «Новости».

Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече «нормандского формата» в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом «формулы Штайнмайера» и согласовании правовых аспектов Донбасса.

Киев обязался выполнить свою часть договоренностей до следующей встречи «нормандской четверки», которую запланировали на апрель 2020 года. Однако, как уточняет Руденко, на данный момент состоялся только обмен удерживаемых лиц, остальные пункты «Парижского пакета» не реализованы. По его мнению, заявления, звучащие из Киева и поведение Украины в контактной группе не оставляют надежды, что ситуация к апрелю изменится, соответственно, говорить о точных сроках проведения саммита пока не приходится.

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