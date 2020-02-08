Дававшего показания по импичменту Трампа сотрудника СНБ уволили из Белого дома
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Из Совета национальной безопасности (СНБ) США был уволен подполковник Александер Виндман. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Виндман давал показания против американского лидера Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
Его адвокат Дэвид Прессмен заявил, что его «попросили уйти за то, что он сказал правду».
«Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше», — подчеркнул адвокат.
Прессмен также добавил, что Виндман покинул здание Белого дома в сопровождении охраны.