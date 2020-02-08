Дававшего показания по импичменту Трампа сотрудника СНБ уволили из Белого дома

Из Совета национальной безопасности (СНБ) США был уволен подполковник Александер Виндман. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Виндман давал показания против американского лидера Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Его адвокат Дэвид Прессмен заявил, что его «попросили уйти за то, что он сказал правду».

«Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше», — подчеркнул адвокат.

Прессмен также добавил, что Виндман покинул здание Белого дома в сопровождении охраны.