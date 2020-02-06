В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Лукашенко
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В пресс-службе Кремля подтвердили информацию, что 7 февраля состоится встречи президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко, передает РИА «Новости».
Переговоры политиков пройдут в Сочи. Путин и Лукашенко обсудят актуальные темы двустороннего сотрудничества.
«В том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — добавили в Кремле.
Ранее Лукашенко анонсировал предстоящую встречу словами «момент истины».
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