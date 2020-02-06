В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Лукашенко

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI... Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI...
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

В пресс-службе Кремля подтвердили информацию, что 7 февраля состоится встречи президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко, передает РИА «Новости».

Переговоры политиков пройдут в Сочи. Путин и Лукашенко обсудят актуальные темы двустороннего сотрудничества.

«В том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — добавили в Кремле.

Ранее Лукашенко анонсировал предстоящую встречу словами «момент истины».

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