Путин потребовал исключить волокиту при выдаче пособий семьям с детьми

Российский президент Владимир Путин потребовал приложить усилия, чтобы избежать волокиты при оформлении пособий и маткапитала семьям с детьми, передает ТАСС.

На совещании с правительством он потребовал, чтобы кабмин в сжатые сроки подготовил и одобрил необходимую нормативную базу, а также улучшил процесс работы в вопросах выплат нуждающимся семьям с детьми 3-7 лет. Президент уверен, что россияне заслуживают право на выплаты без волокиты.

«Все формальности нужно отработать максимально быстро», — добавил Путин.

Он отметил, что ждет оперативной реализации решений и по другим предложениям, озвученным в послании Федеральному собранию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин поручил ввести выплату семьям с малым доходом на детей 3-7 лет

— Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала

— Маткапитал на первого ребенка в 2020 году могут получить 558 тысяч россиян