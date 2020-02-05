Путин пожелал новым послам почувствовать пульс России

Российский президент Владимир Путин пожелал 23 вновь прибывшим послам иностранных государств познакомиться с Россией поближе и почувствовать ее пульс, передает РИА «Новости».

В Кремле 5 февраля прошла церемония вручения верительных грамот президенту.

Путин обратился к дипломатам,заявив, что их ждет напряженная, но крайне интересная работа.

«Рассчитываю, что вам удастся ближе познакомиться с Россией, почувствовать ее пульс, стать свидетелями того, как в нашей стране решаются важные масштабные задачи политического, экономического и социального развития», — сказал Путин.

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