СМИ узнали о словах Помпео об окончательной потере Украиной Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что полуостров Крым навсегда потерян для Украины. Об этом сообщает издание НВ.
По данным издания, такое заявление было сделано на одной из встречи в Киеве в рамках дипломатической поездки на Украину 31 января.
Уточняется, что так политик ответил на просьбу крымской активистки Эмины Джапаровой о помощи в организации конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне.
«Крым потерян. Мировые игроки это понимают», — заключил Помпео.
Кроме того, он добавил, что Украина «отдала» полуостров, а Россия «не из тех, у кого можно что-то забрать».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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