Сенатор обеспокоен, что Трамп может продать Аляску России в обмен на помощь в выборах

Глава комитета палаты представителей по разведке США Адам Шифф снова заявил о якобы связи американского лидера Дональда Трампа с Кремлем ради победы в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что об этом Шифф заявил в рамках судебного слушания по импичменту президента 4 февраля.

Он также отметил, что в случае, если импичмент не состоится, глава Белого дома переедет в свою резиденцию во Флориде, а также даст возможность своему зятю и советнику Джареду Кушнеру опосредованно управлять страной.

По мнению сенатора, Трамп хочет продать России Аляску в обмен на победу в президентской гонке.

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