Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА.

Планируется, что встреча политиков, вероятно, состоится 7 февраля. Место их встречи пока не раскрывается.

«Некий момент истины наступил, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия «была инициаторами этих отношений».

«Нам ли их ломать», — заключил белорусский президент.

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