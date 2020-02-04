Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи на полях... Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи на полях...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи на полях...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА.

Планируется, что встреча политиков, вероятно, состоится 7 февраля. Место их встречи пока не раскрывается.

«Некий момент истины наступил, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия «была инициаторами этих отношений».

«Нам ли их ломать», — заключил белорусский президент.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Лукашенко заявил, что не намерен «растворять» Белоруссию в «братской» России

Лукашенко рассказал о планах приехать в Москву на парад 75-летия Победы

Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком