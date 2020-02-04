Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА.
Планируется, что встреча политиков, вероятно, состоится 7 февраля. Место их встречи пока не раскрывается.
«Некий момент истины наступил, — сказал Лукашенко.
Он отметил, что Белоруссия «была инициаторами этих отношений».
«Нам ли их ломать», — заключил белорусский президент.
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