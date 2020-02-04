Умер бывший президент Кении Дэниэл арап Мои

Скончался в возрасте 95-лет бывший кенийский президент Дэниэл арап Мои. Об этом сообщает телеканал Citizen TV со ссылкой на пресс-секретаря политика.

По его словам, Мои увезли в больницу в сентябре 2019 года из-за проблем со здоровьем, которое последние три года только ухудшалось. С тех пор он не покидал медучреждения.

«Мои... не покидал учреждения до своей кончины», — добавил его пресс-секретарь.

Канал отмечает, что больничное крыло, где находился Мои, было превращено в дом престарелых. Там медики круглосуточно обслуживали экс-президента.

Известно, что Мои перенес операцию на колене в январе 2017 года из-за начавшихся осложнений после ДТП в 2006 году.