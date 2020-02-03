Украина надеется на помощь Турции в освобождении удерживаемых РФ украинцев
Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении украинцев и крымских татар, удерживаемых в России, заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с главой Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает ТАСС.
Зеленский заявил, что Украина надеется, что Турция окажет ей содействие в процессе освобождения политических заключенных, которые «незаконно удерживаются в Крыму и России».
Под политическими заключенными президент Украины подразумевает всех граждан Украины, находящихся под следствием в России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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