На Украине сообщили о расхищении гуманитарной помощи

Офис генпрокурора Украины сообщил о расхищении гуманитарной помощи на $50 тысяч
Efrem Lukatsky/AP

На Украине более чем на $50 тыс. расхитили гуманитарную помощь, предназначенную для обеспечения работы критической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора.

Там уточнили, что в Одессе и Николаевской области были разоблачены схемы незаконного использования гуманитарной помощи среди военнослужащих и в сфере коммунальной инфраструктуры. В сообщении говорится, что генераторы, предназначенные для критической инфраструктуры, использовались в ресторанах и на автомойке, а автомобили были выставлены на продажу. Убытки оценены более чем в 2,2 млн грн (более $50 тыс.).

В ноябре прошлого года глава МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что Осло не может гарантировать, что переданная Украине помощь не была расхищена. Он подчеркнул, что Осло признает наличие у Киева существенных проблем с коррупцией, а потому инвестирует значительные средства в создание надежно функционирующих институтов и организаций в стране. При этом Петеррсон отметил, что передача крупных объемов военной и гражданской помощи увеличивает риски ее нецелевого использования.

Ранее бывшего замначальника одесского ТЦК уличили в коррупции.
 
