В Петрозаводске легковушка влетела в толпу пешеходов

112: в Петрозаводске легковушка влетела в пешеходов и попала на видео

Автомобиль влетел в толпу пешеходов в Петрозаводске, аварию засняли камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«На пересечении улиц Правды и Невского столкнулись два автомобиля. После удара одну из машин развернуло, и она выехала на тротуар, где сбила троих прохожих», — говорится в материале.

Пострадавшие получили тяжелые травмы, их госпитализировали. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

18 февраля в Миллеровском районе Ростовской области столкнулись грузовик и автобус. На размещенных в сети кадрах видно, что автобус получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть. По данным канала, в результате ДТП есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь.

До этого восемь человек были госпитализированы после столкновения троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области. Отмечается, что спасатели деблокировали из иномарки женщину и передали ее бригаде скорой помощи.

Ранее в Москве иномарка протаранила скорую с пациентом.