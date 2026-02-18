Размер шрифта
Во Франции установили рекорд по продолжительности дождей

BFM TV: во Франции дожди не прекращаются рекордные 36 дней подряд
Shutterstock/FOTODOM

Во Франции установлена рекордная продолжительность дождей за историю метеонаблюдений в стране — осадки не прекращаются 36 дней подряд. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на метеорологическую службу «Метео-Франс».

Отмечается, что дожди начались на территории страны 14 января. Предыдущий рекорд был зарегистрирован осенью 2023 года — тогда метеорологи зафиксировали 32 дождливых дня подряд.

Уточняется, что дождливыми считаются те дни, в которые в среднем по стране выпало от 1 мм осадков.

Тем временем на Францию обрушился шторм «Педро», при котором порывы ветра будут достигать 90-120 км/ч, а в прибрежных зонах — до 140 км/ч. По прогнозам метеорологов, на территории страны выпадет от 15 до 50 мм осадков.

17 февраля французские СМИ сообщали о том, что на юго-западе страны более 100 тысяч гектаров оказались затоплены из-за наводнения, вызванного штормом «Нильс». Отмечалось, что под водой оказались дома, дороги, коммерческие объекты.

Ранее в Лувре произошел потоп.
 
