Сожитель избил возлюбленную газовым ключом во время пьяной ссоры

В Сердобском районе Пензенской области 48-летний мужчина избил свою 54-летнюю сожительницу газовым ключом, женщина попала в больницу с сотрясением мозга и ушибами. Об этом сообщает УМВД по Пензенской области.

Пара распивала спиртные напитки, во время застолья между сожителями возникла ссора. Разозлившись на возлюбленную, мужчина схватил металлический разводной газовый ключ и не менее двух раз ударил им женщину по голове.

Потерпевшая обратилась в больницу, медики сообщили о произошедшем в полицию. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело.

До этого в Орске мужчина облил сожительницу краской и избил кастрюлей. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали вред здоровью средней тяжести. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее пьяный россиянин избил и удерживал в квартире сожительницу.