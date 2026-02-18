Школьник из Хакасии отправится в колонию за теракт на железной дороге

В Хакасии подростка осудили на шесть лет за поджог релейного шкафа

В Хакасии 15-летний подросток приговорен к шести годам воспитательной колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге в Аскизском районе по заданию неизвестного куратора. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в августе 2025 года между станциями Аскиз и Чартыковский. Школьник за денежное вознаграждение поджег релейный шкаф, общий ущерб составил более 300 тысяч рублей. Суд квалифицировал действия подростка как террористический акт.

Помимо срока лишения свободы, у осужденного конфискованы орудия преступления и деньги, полученные за выполнение задания от неизвестного куратора.

До этого в Харцызске задержали подростков, подозреваемых в поджоге 11 релейных шкафов. Выяснилось, что юноши общались с анонимным куратором. Неизвестный давал им инструкции, которые школьники выполняли за деньги.

Ранее двух подростков посадили на 7 лет за поджог военного вертолета в Омске.