Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Школьник из Хакасии отправится в колонию за теракт на железной дороге

В Хакасии подростка осудили на шесть лет за поджог релейного шкафа
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Хакасии 15-летний подросток приговорен к шести годам воспитательной колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге в Аскизском районе по заданию неизвестного куратора. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в августе 2025 года между станциями Аскиз и Чартыковский. Школьник за денежное вознаграждение поджег релейный шкаф, общий ущерб составил более 300 тысяч рублей. Суд квалифицировал действия подростка как террористический акт.

Помимо срока лишения свободы, у осужденного конфискованы орудия преступления и деньги, полученные за выполнение задания от неизвестного куратора.

До этого в Харцызске задержали подростков, подозреваемых в поджоге 11 релейных шкафов. Выяснилось, что юноши общались с анонимным куратором. Неизвестный давал им инструкции, которые школьники выполняли за деньги.

Ранее двух подростков посадили на 7 лет за поджог военного вертолета в Омске.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!